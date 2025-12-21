Рейтинг@Mail.ru
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ssha-2063583977.html
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна - РИА Новости, 21.12.2025
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T01:24:00+03:00
2025-12-21T01:24:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
меланья трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e381fbbef01b1a12144125985210b9b.jpg
https://ria.ru/20251221/epshteyn-2063581806.html
https://ria.ru/20251220/epshteyn-2063550691.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_865db6b361b28cd58a0c759ca0a44201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, меланья трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Меланья Трамп, ФБР
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна

С сайта Минюста США пропали 16 файлов по делу Эпштейна

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дело Эпштейна содержит жалобу, поданную в ФБР задолго до расследования
01:01
По данным Ассошиэйтед Пресс, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотографию, на которой была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках, среди которых был снимок Трампа рядом с Эпштейном, Меланьей Трамп и давней пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Минюст США отрицает сокрытие имени Трампа в файлах по делу Эпштейна
Вчера, 18:08
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампМеланья ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала