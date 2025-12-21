С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
По данным Ассошиэйтед Пресс, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотографию, на которой была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках, среди которых был снимок Трампа рядом с Эпштейном, Меланьей Трамп и давней пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.