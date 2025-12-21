https://ria.ru/20251221/spetsoperatsiya-2063629477.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 245 военнослужащих и шесть боевых бронированных машин в зоне действия сил "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 21.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки