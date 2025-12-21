Соглашение между Индонезией и ЕАЭС ответит на вызовы, заявил Сантосо

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на будущие, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

"В дальнейшем соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом призвано ответить не только на текущие, но и на будущие вызовы", - сказал министр.