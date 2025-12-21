Рейтинг@Mail.ru
Соглашение между Индонезией и ЕАЭС ответит на вызовы, заявил Сантосо - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/soglashenie-2063693816.html
Соглашение между Индонезией и ЕАЭС ответит на вызовы, заявил Сантосо
Соглашение между Индонезией и ЕАЭС ответит на вызовы, заявил Сантосо - РИА Новости, 21.12.2025
Соглашение между Индонезией и ЕАЭС ответит на вызовы, заявил Сантосо
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:19:00+03:00
2025-12-21T20:19:00+03:00
в мире
индонезия
санкт-петербург
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063693088_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_34b650832328a1549cf949334a7a65c6.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063684579.html
индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063693088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04f5e524ea6a57062c3a8ac3d11c708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, санкт-петербург, евразийский экономический союз
В мире, Индонезия, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз
Соглашение между Индонезией и ЕАЭС ответит на вызовы, заявил Сантосо

Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит и на будущие вызовы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр торговли Индонезии Буди Сантосо
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на будущие, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
"В дальнейшем соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом призвано ответить не только на текущие, но и на будущие вызовы", - сказал министр.
Сантосо отметил, что экономики стран дополняют друг друга в различных сферах, подчеркнув, что такой союз открывает Индонезии более широкий доступ на евразийский рынок.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Вчера, 19:27
 
В миреИндонезияСанкт-ПетербургЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала