Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 21.12.2025 (обновлено: 20:15 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/soglashenie-2063692759.html
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 21.12.2025
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, следует из трансляции... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:13:00+03:00
2025-12-21T20:15:00+03:00
экономика
индонезия
россия
санкт-петербург
алексей оверчук
прабово субианто
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063685994_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_10b9cd7883f7eba7cab119e49e05bee6.jpg
https://ria.ru/20251221/indoneziya-2063691176.html
https://ria.ru/20251221/eaes-2063685085.html
индонезия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063685994_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_88c98b5ea2e33f29d9599a39dc0be4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индонезия, россия, санкт-петербург, алексей оверчук, прабово субианто, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Индонезия, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Оверчук, Прабово Субианто, Владимир Путин, Евразийский экономический союз

ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, следует из трансляции телеканала "Россия 24".
Россию на подписании представил вице-премьер Алексей Оверчук, а Индонезию - министр торговли Буди Сантосо.
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Министр торговли Индонезии прокомментировал соглашение с ЕАЭС
Вчера, 20:04
Соглашение о свободной торговле обсуждалось во время недавнего визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто и его встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.
По подсчетам ЕАЭС, в результате заключения этого соглашения товарооборот между подписавшими сторонами удвоится в течение трех-пяти лет. Преференциальный доступ на рынок Индонезии смогут получить удобрения, энергоносители и механическое оборудование из стран сообщества. Индонезия же расширит экспорт пальмового масла и кофе.
Ранее посол РФ в Джакарте Сергей Толченов сообщал, что Соглашение о зоне свободной торговли, которое собираются подписать Индонезия и Евразийский экономический союз, предусматривает снижение от 80% до 90% таможенных пошлин до нуля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Вчера, 19:31
 
ЭкономикаИндонезияРоссияСанкт-ПетербургАлексей ОверчукПрабово СубиантоВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала