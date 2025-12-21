Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ

АШХАБАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщила в воскресенье информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.

"Инициативы Туркменистана по созданию международных транспортных коридоров получают поддержку со стороны партнёров по СНГ. В рамках сотрудничества наша страна последовательно продвигает энергетическую дипломатию и экологическую безопасность. Гуманитарный диалог также является важным направлением партнёрства. Туркменистан, становясь местом регулярного проведения крупных культурных и спортивных мероприятий СНГ, способствует сохранению духовных ценностей и укреплению дружбы между народами", – добавили на туркменском ТВ.