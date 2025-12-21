Рейтинг@Mail.ru
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ
22:22 21.12.2025
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ - РИА Новости, 21.12.2025
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщила в воскресенье информационная РИА Новости, 21.12.2025
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ

Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече глав СНГ

АШХАБАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщила в воскресенье информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
"Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите высокого уровня глав государств-членов СНГ... Спустя несколько часов, авиалайнер президента Туркменистана приземлился в Международном аэропорту Санкт-Петербурга. Здесь главу государства тепло встретили официальные лица", – говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге
Вчера, 00:14
Как отмечается, Ашхабад выступает за развитие сотрудничества в рамках СНГ, уделяя особое внимание экономической сфере и транспортно-логистическому сектору.
"Инициативы Туркменистана по созданию международных транспортных коридоров получают поддержку со стороны партнёров по СНГ. В рамках сотрудничества наша страна последовательно продвигает энергетическую дипломатию и экологическую безопасность. Гуманитарный диалог также является важным направлением партнёрства. Туркменистан, становясь местом регулярного проведения крупных культурных и спортивных мероприятий СНГ, способствует сохранению духовных ценностей и укреплению дружбы между народами", – добавили на туркменском ТВ.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ запланирована на 22 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Зоны ЕАЭС и СНГ охватывают 730 миллионов потребителей, заявил Путин
Вчера, 19:37
 
В мире, Санкт-Петербург, Туркмения, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов, СНГ
 
 
