Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ

АШХАБАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщила в воскресенье информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
"Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите высокого уровня глав государств-членов СНГ... Спустя несколько часов, авиалайнер президента Туркменистана приземлился в Международном аэропорту Санкт-Петербурга. Здесь главу государства тепло встретили официальные лица", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Ашхабад выступает за развитие сотрудничества в рамках СНГ, уделяя особое внимание экономической сфере и транспортно-логистическому сектору.
"Инициативы Туркменистана по созданию международных транспортных коридоров получают поддержку со стороны партнёров по СНГ. В рамках сотрудничества наша страна последовательно продвигает энергетическую дипломатию и экологическую безопасность. Гуманитарный диалог также является важным направлением партнёрства. Туркменистан, становясь местом регулярного проведения крупных культурных и спортивных мероприятий СНГ, способствует сохранению духовных ценностей и укреплению дружбы между народами", – добавили на туркменском ТВ.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ запланирована на 22 декабря.