16:58 21.12.2025
СМИ: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией
в мире
россия
сеул
кндр
олег бурмистров
ли сок пэ
георгий зиновьев
в мире, россия, сеул, кндр, олег бурмистров, ли сок пэ, георгий зиновьев
В мире, Россия, Сеул, КНДР, Олег Бурмистров, Ли Сок Пэ, Георгий Зиновьев
СМИ: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

News1: Сеул провел закрытые консультации с Россией по отношениям с КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 21 дек - РИА Новости. Правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с КНДР, передает агентство News1 со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, недавно профильный чиновник МИД Республики Корея по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провёл закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.
Университет Согён - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Южная Корея присоединилась к проекту SputnikPro
10 декабря, 13:00
Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией "необходимое общение", главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.
Но, как отмечает агентство, это первые за долгое время подтверждённые контакты между профильными чиновниками двух стран по вопросам, связанным с КНДР, хотя в сентябре и прошла встреча министров иностранных дел России и Южной Кореи.
"Привлекает внимание то, что эти контакты состоялись на фоне ожидаемых в следующем (2026 - ред.) году изменений ситуации на Корейском полуострове. Правительство Республики Корея уже заявило о намерении в следующем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования на Корейском полуострове, включая возобновление межкорейского диалога", - пишет агентство.
Как отмечается в сообщении, Сеулу и Москве необходим обмен мнениями, а Южной Корее нужно, чтобы РФ сыграла конструктивную роль в развитии межкорейского диалога.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Глава МИД Южной Кореи заявил о сохранении отношений с Россией
18 августа, 13:21
Ранее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью РИА Новости отмечал, что отношения с Сеулом пока остаются на паузе.
Министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён в пятницу, представляя годовой рабочий доклад совместно с министром иностранны дел Чо Хёном, выдвинул ряд смелых инициатив, связанных с КНДР, включая предложение смягчить санкции в отношении Пхеньяна, проект высокоскоростной железной дороги через территорию КНДР по маршруту Сеул — Пекин и другие. Глава МИД Южной Кореи в свою очередь заявил, что его ведомство готово поддержать инициативы министерства объединения, насколько это возможно.
Как считают эксперты РИА Новости, первая половина 2026 года может стать переломным моментом для закрепления мира и трансформации отношений Сеула и Пхеньяна.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Отношения с Москвой необходимы для выживания Сеула, заявил экс-депутат
30 сентября, 12:52
 
