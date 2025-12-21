Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет соблюдения достигнутых на Аляске договоренностей, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 21.12.2025 (обновлено: 19:06 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/rossiya-2063657640.html
Россия ждет соблюдения достигнутых на Аляске договоренностей, заявил Ушаков
Россия ждет соблюдения достигнутых на Аляске договоренностей, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.12.2025
Россия ждет соблюдения достигнутых на Аляске договоренностей, заявил Ушаков
Россия ждет соблюдения соглашений по Украине, достигнутых с США во время саммита на Аляске, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:21:00+03:00
2025-12-21T19:06:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
юрий ушаков
владимир путин
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_758e325bec7a9091cf60a7dffa313a4c.jpg
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063447992.html
https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063484160.html
россия
сша
киев
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_35ca8a87d5fb094f1aae2ed6069feb0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, юрий ушаков, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине, аляска, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Аляска, НАТО, Евросоюз
Россия ждет соблюдения достигнутых на Аляске договоренностей, заявил Ушаков

Ушаков: РФ ждет соблюдения договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента Юрий Ушаков
Помощник президента Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С. ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Россия ждет соблюдения соглашений по Украине, достигнутых с США во время саммита на Аляске, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
«

"Чтобы американцы и все остальные соблюдали те договоренности, которые были достигнуты, в частности, в Анкоридже. Ну и на других переговорах тоже", — ответил он на вопрос, каких результатов ожидает Москва по итогам встречи в Майами для продолжения плодотворной работы.

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мирной сделки по Украине не будет без согласия России, заявил Рубио
19 декабря, 23:36

В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во Флориде. Он назвал их конструктивными. Дискуссии продолжатся в воскресенье.

Помощник президента уточнил, что ему неизвестно, присутствует ли украинская делегация в Майами. Он добавил, что пока не видел документов по мирному урегулированию после консультаций США с Европой и Украиной.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов Вашингтона, ЕС и Киева. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
20 декабря, 19:40

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Буданов* сделал внезапное заявление о конфликте на Украине
20 декабря, 10:47
 
В миреРоссияСШАКиевЮрий УшаковВладимир ПутинДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеАляскаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала