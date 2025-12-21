Россия ждет соблюдения достигнутых на Аляске договоренностей, заявил Ушаков

С. ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Россия ждет соблюдения соглашений по Украине, достигнутых с США во время саммита на Аляске, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

« "Чтобы американцы и все остальные соблюдали те договоренности, которые были достигнуты, в частности, в Анкоридже. Ну и на других переговорах тоже", — ответил он на вопрос, каких результатов ожидает Москва по итогам встречи в Майами для продолжения плодотворной работы.

В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во Флориде. Он назвал их конструктивными. Дискуссии продолжатся в воскресенье.

Помощник президента уточнил, что ему неизвестно, присутствует ли украинская делегация в Майами. Он добавил, что пока не видел документов по мирному урегулированию после консультаций США с Европой и Украиной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов Вашингтона, ЕС и Киева. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.

Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.