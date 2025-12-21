Россия и Африка намерены содействовать развитию инвестпроектов

КАИР, 21 дек – РИА Новости. РФ и Африка намерены содействовать развитию инвестпроектов и расширить деятельность российских компаний в странах континента в различных областях, в том числе в сферах транспортной инфраструктуры и нефтегазовых технологий, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".

"Мы намерены продолжать работу над развитием совместных инвестиционных проектов, нацеленных на поддержку социального и экономического развития наших стран. Мы подтверждаем важность расширения участия российских компаний в Африке", - следует из заявления.

Отмечается, что совместное сотрудничество между Россией Африкой направлено на создание и укрепление промышленного и производственного потенциала стран континента.

"Прежде всего в сферах транспортной инфраструктуры и логистических услуг, транспортной инженерии, энергетики и возобновляемых источников энергии, а также в области нефтегазовых технологий, отрасли удобрений, металлургии, цифровизации, а также фармацевтики", - подчеркивается в заявлении.

Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" прошла 19-20 декабря в Каире . Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров