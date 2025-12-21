https://ria.ru/20251221/putin-2063701534.html
Путин оценил урегулирование Киргизией и Узбекистаном приграничных вопросов
Путин оценил урегулирование Киргизией и Узбекистаном приграничных вопросов - РИА Новости, 21.12.2025
Путин оценил урегулирование Киргизией и Узбекистаном приграничных вопросов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулирование приграничных вопросов Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном укрепляет гарантии региональной... РИА Новости, 21.12.2025
киргизия
узбекистан
таджикистан
владимир путин
в мире
киргизия
узбекистан
таджикистан
киргизия, узбекистан, таджикистан, владимир путин, в мире
Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Владимир Путин, В мире
Путин оценил урегулирование Киргизией и Узбекистаном приграничных вопросов
Путин: приграничное регулирование Киргизией и Узбекистаном укрепит безопасность