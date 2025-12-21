https://ria.ru/20251221/putin-2063698553.html
Путин рассказал о методах интеграции стран ЕАЭС
Страны ЕАЭС утвердят дорожную карту в развитие декларации "Евразийский экономический путь" на период до 2045 года, по которой должна выстраиваться дальнейшая... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:51:00+03:00
2025-12-21T20:51:00+03:00
2025-12-21T21:03:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
санкт-петербург
Новости
ru-RU
Путин: страны ЕАЭС должны вести интеграцию по Евразийскому экономическому пути