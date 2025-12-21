Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил партнерам по ЕАЭС присмотреться к электронным накладным - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/putin-2063687964.html
Путин предложил партнерам по ЕАЭС присмотреться к электронным накладным
Путин предложил партнерам по ЕАЭС присмотреться к электронным накладным - РИА Новости, 21.12.2025
Путин предложил партнерам по ЕАЭС присмотреться к электронным накладным
Президент России Владимир Путин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) присмотреться к опыту использования в рамках Союзного... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:45:00+03:00
2025-12-21T19:45:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063685994_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_10b9cd7883f7eba7cab119e49e05bee6.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063664233.html
россия
санкт-петербург
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063685994_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_88c98b5ea2e33f29d9599a39dc0be4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин предложил партнерам по ЕАЭС присмотреться к электронным накладным

Путин предложил ЕАЭС присмотреться к использованию электронных накладных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) присмотреться к опыту использования в рамках Союзного государства электронных транспортных накладных.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Предлагаем партнерам по ЕАЭС присмотреться к опыту использования в рамках Союзного государства России и Белоруссии электронных транспортных накладных", - сказал Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он отметил, что применение таких электронных накладных заметно упростило грузоперевозки, а также помогло снизить издержки при транспортировке и досмотре товаров.
Путин на заседании ВЕЭС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин на саммите ЕАЭС назвал приоритеты развития объединения
Вчера, 19:25
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургБелоруссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала