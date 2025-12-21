Путин предложил партнерам по ЕАЭС присмотреться к электронным накладным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) присмотреться к опыту использования в рамках Союзного государства электронных транспортных накладных.

Он отметил, что применение таких электронных накладных заметно упростило грузоперевозки, а также помогло снизить издержки при транспортировке и досмотре товаров.