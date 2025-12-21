Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 21.12.2025 (обновлено: 19:56 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063684152.html
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС
Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:23:00+03:00
2025-12-21T19:56:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
россия
владимир путин
евразийский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063685994_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_10b9cd7883f7eba7cab119e49e05bee6.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063683770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063685994_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_88c98b5ea2e33f29d9599a39dc0be4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин, евразийский союз
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский Союз
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС

Путин заявил, что доля нацвалютных операций между странами ЕАЭС составляет 93%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Евразийском Союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчёты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин назвал приоритетным укрепление транспортного каркаса ЕАЭС
Вчера, 19:20
 
Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала