Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС
Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:23:00+03:00
2025-12-21T19:23:00+03:00
2025-12-21T19:56:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
россия
владимир путин
евразийский союз
россия
Новости
ru-RU
