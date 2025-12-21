https://ria.ru/20251221/putin-2063684036.html
Путин заявил о росте готовности других стран сотрудничать с ЕАЭС
Все больше стран выражают готовность выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:21:00+03:00
экономика
евразийский экономический союз
россия
санкт-петербург
владимир путин
россия
санкт-петербург
РИА Новости
2025
