Путин рассказал о росте неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС
19:18 21.12.2025
Путин рассказал о росте неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году. РИА Новости, 21.12.2025
евразийский экономический союз
россия
экономика
санкт-петербург
владимир путин
россия
санкт-петербург
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063179635_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_2b5f5aa0e10f0b270bd46184719e9bfa.jpg
1920
1920
true
евразийский экономический союз, россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин
Евразийский экономический союз, Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассказал о росте неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году.
"Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного оборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Путин заявил о росте готовности других стран сотрудничать с ЕАЭС
Евразийский экономический союзРоссияЭкономикаСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
