Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС
Совокупный ВВП стран ЕАЭС растет, чемпионом среди стран пятерки в этом плане является Киргизия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
