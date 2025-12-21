Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ЕАЭС констатировали, что союз приносит дивиденды, заявил Путин
18:38 21.12.2025 (обновлено: 18:44 21.12.2025)
Лидеры стран ЕАЭС констатировали, что союз приносит дивиденды, заявил Путин
Лидеры стран ЕАЭС констатировали, что союз приносит дивиденды, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС констатировали, что участие в работе союза приносит странам серьезные дивиденды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы констатировали, что участие в работе ЕАЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе, связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой. Эффект достаточно позитивный", - сказал российский лидер, выступая на заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Экономика Евразийский экономический союз В мире Россия Санкт-Петербург Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала