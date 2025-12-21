https://ria.ru/20251221/putin-2063664233.html
Путин на саммите ЕАЭС назвал приоритеты развития объединения
Путин на саммите ЕАЭС назвал приоритеты развития объединения - РИА Новости, 21.12.2025
Путин на саммите ЕАЭС назвал приоритеты развития объединения
Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и рассказал о приоритетах развития организации и ее успехах. РИА Новости, 21.12.2025
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС), В мире, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и рассказал о приоритетах развития организации и ее успехах.
Президент отметил, что все больше государств выражают готовность выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС, продолжает расширяться круг внешнеторговых партнеров. Индия хочет активизировать процесс подготовки преференциального соглашения, а подписанный сегодня договор о свободной торговле с Индонезией откроет новые перспективы для стран "пятерки".
Среди приоритетов ЕАЭС российский лидер назвал укрепление транспортного каркаса и развитие туризма.
«
"Принимаемая нами сегодня концепция развития сотрудничества на этом направлении содержит конкретные ориентиры по увеличению туристических потоков внутри Евразийского союза".
Владимир Путин
президент России
Он добавил, что в организации налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами составляет 93 процента. Также улучшилась координация в сфере таможенной и налоговой политики, устранены многие торговые барьеры.
«
"В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей".
Владимир Путин
президент России
Кроме того, растет совокупный ВВП стран объединения, чемпион в этом плане — Киргизия.
Глава государства также отметил, что ЕАЭС
прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться и позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран и устойчивость всего региона в условиях турбулентности мировой экономики.
«
"Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения".
Владимир Путин
президент России
Как отметил президент, лидеры стран ЕАЭС констатировали, что участие в работе союза приносит его членам серьезные дивиденды.
«
"В том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой. Эффект достаточно позитивный".
Владимир Путин
президент России
По итогам заседания было подписано 18 документов. Среди них решения о:
- подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами на среднесрочную перспективу;
- бюджете на 2026 год;
- главных направлениях международной деятельности союза в 2026-м;
- порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;
- основных ориентирах макроэкономической политики стран ЕАЭС на период 2026-2027 годов;
- утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства;
- Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС;
- председательстве в органах объединения.
Следующий саммит организации пройдет 28-29 мая в Астане.