С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и рассказал о приоритетах развития организации и ее успехах.

Президент отметил, что все больше государств выражают готовность выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС, продолжает расширяться круг внешнеторговых партнеров. Индия хочет активизировать процесс подготовки преференциального соглашения, а подписанный сегодня договор о свободной торговле с Индонезией откроет новые перспективы для стран " пятерки ".

Среди приоритетов ЕАЭС российский лидер назвал укрепление транспортного каркаса и развитие туризма.

« "Принимаемая нами сегодня концепция развития сотрудничества на этом направлении содержит конкретные ориентиры по увеличению туристических потоков внутри Евразийского союза". Владимир Путин президент России президент России

Он добавил, что в организации налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами составляет 93 процента. Также улучшилась координация в сфере таможенной и налоговой политики, устранены многие торговые барьеры.

« "В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей". Владимир Путин президент России президент России

Кроме того, растет совокупный ВВП стран объединения, чемпион в этом плане — Киргизия.

Глава государства также отметил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться и позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран и устойчивость всего региона в условиях турбулентности мировой экономики.

« "Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения". Владимир Путин президент России президент России

Как отметил президент, лидеры стран ЕАЭС констатировали, что участие в работе союза приносит его членам серьезные дивиденды.

« "В том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой. Эффект достаточно позитивный". Владимир Путин президент России президент России

По итогам заседания было подписано 18 документов. Среди них решения о:

подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами на среднесрочную перспективу;

бюджете на 2026 год;

главных направлениях международной деятельности союза в 2026-м;

порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;

основных ориентирах макроэкономической политики стран ЕАЭС на период 2026-2027 годов;

утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства;

Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС;

председательстве в органах объединения.

Следующий саммит организации пройдет 28-29 мая в Астане.