Путин отметил теплоту, с которой Лукашенко говорит о России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил теплоту, с которой белорусский лидер Александр Лукашенко говорил о России и российско-белорусских отношениях в ходе его послания народу и парламенту Белоруссии.
Президент РФ в воскресенье провел в Санкт-Петербурге переговоры с Лукашенко. Отдельная встреча глав двух государств состоялась перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ.
Путин отметил, что смотрел выступление Лукашенко в прямом эфире, назвал его послание глубоким, сбалансированным и разносторонним.
"Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание. Спасибо. Очень рад вас видеть сегодня", - обратился Путин к Лукашенко.
Президент Белоруссии 18 декабря обратился с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске.
Путин рассказал об общении с Лукашенко
Вчера, 16:13