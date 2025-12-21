Путин отметил теплоту, с которой Лукашенко говорит о России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил теплоту, с которой белорусский лидер Александр Лукашенко говорил о России и российско-белорусских отношениях в ходе его послания народу и парламенту Белоруссии.

"Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание. Спасибо. Очень рад вас видеть сегодня", - обратился Путин к Лукашенко.