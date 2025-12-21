https://ria.ru/20251221/putin-2063655992.html
Путин рассказал об общении с Лукашенко
Путин рассказал об общении с Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
Путин рассказал об общении с Лукашенко
Президент России Владимир Путин рассказал, что им с президентом Белоруссии Александром Лукашенко всегда есть, что обсудить. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:13:00+03:00
2025-12-21T16:13:00+03:00
2025-12-21T16:37:00+03:00
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063659714_0:369:2964:2036_1920x0_80_0_0_c0d1520a377de0dd0870bbe3e507d58c.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063659714_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_53dafeecb151866ad6365c18ce92cb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Путин рассказал об общении с Лукашенко
Путин рассказал, что им с Лукашенко всегда есть что обсудить