16:13 21.12.2025 (обновлено: 16:37 21.12.2025)
Путин рассказал об общении с Лукашенко
Президент России Владимир Путин рассказал, что им с президентом Белоруссии Александром Лукашенко всегда есть, что обсудить. РИА Новости, 21.12.2025
политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что им с президентом Белоруссии Александром Лукашенко всегда есть, что обсудить.
"Всегда находится то, о чем нужно поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии.
Путин в воскресенье и понедельник работает в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.
