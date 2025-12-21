https://ria.ru/20251221/putin-2063655768.html
Путин побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 21.12.2025
