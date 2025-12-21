Рейтинг@Mail.ru
Путин побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 21.12.2025 (обновлено: 16:19 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063655768.html
Путин побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург
Путин побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург - РИА Новости, 21.12.2025
Путин побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:12:00+03:00
2025-12-21T16:19:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997984282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f548ead6ab13d7bd3320decc263e49b.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063656579.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997984282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cae521fc9c82e5ecb1c879c7f280e1be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил мишустин, санкт-петербург, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Санкт-Петербург, Россия
Путин побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург

Путин сообщил, что побеседовал с Мишустиным перед вылетом в Петербург

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург побеседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Вот перед тем, как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений
Вчера, 16:15
 
Владимир ПутинМихаил МишустинСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала