Путин рассказал, что смотрел в прямом эфире послание Лукашенко
Путин рассказал, что смотрел в прямом эфире послание Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что смотрел в прямом эфире его послание, по словам российского лидера, оно было РИА Новости, 21.12.2025
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр лукашенко
снг
санкт-петербург
россия
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр лукашенко, снг
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ
Путин рассказал Лукашенко, что смотрел в прямом эфире его послание
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что смотрел в прямом эфире его послание, по словам российского лидера, оно было глубокое и сбалансированное.
"Спасибо, что приехали (в Петербург – ред.) Смотрел в прямом эфире ваше выступление. Глубокое, как в таких случаях говорят, сбалансированное, разностороннее. И по внешним делам, и по внутренним. С удовольствием и интересом слушал", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Путин в воскресенье и понедельник работает в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.