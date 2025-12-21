Рейтинг@Mail.ru
16:11 21.12.2025 (обновлено: 16:46 21.12.2025)
Путин рассказал, что смотрел в прямом эфире послание Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что смотрел в прямом эфире его послание, по словам российского лидера, оно было
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр лукашенко
снг
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр лукашенко, снг
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что смотрел в прямом эфире его послание, по словам российского лидера, оно было глубокое и сбалансированное.
"Спасибо, что приехали (в Петербург – ред.) Смотрел в прямом эфире ваше выступление. Глубокое, как в таких случаях говорят, сбалансированное, разностороннее. И по внешним делам, и по внутренним. С удовольствием и интересом слушал", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Путин в воскресенье и понедельник работает в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В российско-белорусских отношениях почти нет острых вопросов, заявил Путин
