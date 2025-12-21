Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Лукашенко в Петербурге
16:10 21.12.2025 (обновлено: 16:31 21.12.2025)
Путин встретился с Лукашенко в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча глав государств проходит в северной столице перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник.
На этой неделе Лукашенко заявил, что новейший российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
О размещении "Орешника" в республике лидеры договорились в декабре 2024 года.
На встрече с Лукашенко в ноябре в Бишкеке Путин отмечал хорошую динамику отношений РФ и Белоруссии в торгово-экономической сфере. Он также сообщил, что находится с Лукашенко в постоянном контакте.
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС
