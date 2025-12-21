https://ria.ru/20251221/putin-2063655405.html
Путин встретился с Лукашенко в Петербурге
Путин встретился с Лукашенко в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
Путин встретился с Лукашенко в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:10:00+03:00
