Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 21.12.2025 (обновлено: 15:46 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063650550.html
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что дискуссии лидеров ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге будут содержательными. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T15:36:00+03:00
2025-12-21T15:46:00+03:00
санкт-петербург
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063650503_0:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_217d606bfae9faf0a5e57862d909b8e3.jpg
https://ria.ru/20251221/zhaparov-2063649022.html
санкт-петербург
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063649286_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_66b969b46cb491956f9d7a4fe5f11ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз
Санкт-Петербург, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС

Путин надеется на содержательные дискуссии лидеров ЕАЭС в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что дискуссии лидеров ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге будут содержательными.
"Рассчитываю на то, что хорошая у нас содержательная дискуссия будет со всеми коллегами по поводу развития наших правово-экономических связей в целом в рамках нашей организации", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Киргизии.
В воскресенье Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Встреча лидеров проходит перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Владимира Путина принял участие в работе Высшего Евразийского экономического совета. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество
Вчера, 15:28
 
Санкт-ПетербургКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала