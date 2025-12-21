https://ria.ru/20251221/putin-2063650550.html
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин выразил надежду на содержательную дискуссию лидеров ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что дискуссии лидеров ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге будут содержательными. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T15:36:00+03:00
2025-12-21T15:36:00+03:00
2025-12-21T15:46:00+03:00
санкт-петербург
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063650503_0:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_217d606bfae9faf0a5e57862d909b8e3.jpg
https://ria.ru/20251221/zhaparov-2063649022.html
санкт-петербург
киргизия
россия
санкт-петербург, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз
Санкт-Петербург, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз
