15:20 21.12.2025 (обновлено: 15:35 21.12.2025)
Путин встретился с президентом Киргизии
Путин встретился с президентом Киргизии
Путин встретился с президентом Киргизии

В Петербурге Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым

С. ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча лидеров проходит перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник.
В ноябре Путин посетил Киргизию с государственным визитом и принял участие в саммите ОДКБ.
По итогам переговоров Путин и Жапаров подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита российского лидера РФ и Киргизия заключили ряд важных межправительственных и коммерческих документов.
Россия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Киргизии. Ключевыми направлениями экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль и сфера энергетики.
Еще одной важной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.
