Путин встретился с президентом Киргизии

С. ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передаёт корреспондент РИА Новости.

Встреча лидеров проходит перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ , запланированной на понедельник.

В ноябре Путин посетил Киргизию с государственным визитом и принял участие в саммите ОДКБ

По итогам переговоров Путин и Жапаров подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита российского лидера РФ и Киргизия заключили ряд важных межправительственных и коммерческих документов.

Россия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Киргизии. Ключевыми направлениями экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль и сфера энергетики.