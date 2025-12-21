https://ria.ru/20251221/putin-2063647918.html
Путин обсудил с президентами Киргизии и Белоруссии отношения между странами
Владимир Путин обсудил с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко двусторонние отношения. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:08:00+03:00
2025-12-21T16:08:00+03:00
2025-12-21T16:49:00+03:00
Встреча Путина с Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета
Президенты сошлись во мнении, что правительства двух стран работают хорошо, вопросов, требующих вмешательства лидеров стран, почти нет. Но им, несмотря на это, всегда есть что обсудить.
Встреча Путина с Жапаровым перед заседанием ЕАЭС
Встреча Путина с Жапаровым перед заседанием ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко двусторонние отношения.
Российский лидер рассказал, что им с президентом Белоруссии всегда есть что обсудить. При этом он отметил, что фактически никаких вопросов, требующих внимания на высшем уровне, в российско-белорусских отношениях нет.
«
"Правительства работают между собой очень плотно", — добавил он.
Кроме того, Путин сообщил, что смотрел послание Лукашенко в прямом эфире и обратил внимание на теплоту, с которой тот говорил о России и о двусторонних отношениях.
Белорусский лидер, со своей стороны, заявил о реализации всех договоренностей между странами.
«
"Начиная от военно-технического сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили", — сказал Лукашенко.
Он также назвал Москву и Минск локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
На встрече с Жапаровым президент России поблагодарил его за гостеприимство во время визита в Киргизию в ноябре. Тогда главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Помимо этого, страны заключили важные межправительственные и коммерческие документы.
Путин
также выразил надежду, что переговоры лидеров ЕАЭС
на саммите в Петербурге
будут обстоятельными.
«
"Рассчитываю на то, что хорошая у нас содержательная дискуссия будет со всеми коллегами по поводу развития наших правово-экономических связей в целом в рамках нашей организации", — отметил он.
Жапаров, в свою очередь, заявил, что сейчас есть хорошая возможность обменяться мнениями по развитию российско-киргизского сотрудничества. Он также поблагодарил Путина за теплый прием и поздравил его с наступающим Новым годом.
Встречи президентов прошли в Санкт-Петербурге перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшим уже традиционным неформальным предновогодним саммитом лидеров СНГ
, запланированным на понедельник.