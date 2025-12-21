Путин обсудил с президентами Киргизии и Белоруссии отношения между странами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко двусторонние отношения.

Российский лидер рассказал, что им с президентом Белоруссии всегда есть что обсудить. При этом он отметил, что фактически никаких вопросов, требующих внимания на высшем уровне, в российско-белорусских отношениях нет.

« "Правительства работают между собой очень плотно", — добавил он.

Кроме того, Путин сообщил, что смотрел послание Лукашенко в прямом эфире и обратил внимание на теплоту, с которой тот говорил о России и о двусторонних отношениях.

Белорусский лидер, со своей стороны, заявил о реализации всех договоренностей между странами.

« "Начиная от военно-технического сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили", — сказал Лукашенко.

Он также назвал Москву и Минск локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

На встрече с Жапаровым президент России поблагодарил его за гостеприимство во время визита в Киргизию в ноябре. Тогда главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Помимо этого, страны заключили важные межправительственные и коммерческие документы.

Путин также выразил надежду, что переговоры лидеров ЕАЭС на саммите в Петербурге будут обстоятельными.

« "Рассчитываю на то, что хорошая у нас содержательная дискуссия будет со всеми коллегами по поводу развития наших правово-экономических связей в целом в рамках нашей организации", — отметил он.

Жапаров, в свою очередь, заявил, что сейчас есть хорошая возможность обменяться мнениями по развитию российско-киргизского сотрудничества. Он также поблагодарил Путина за теплый прием и поздравил его с наступающим Новым годом.