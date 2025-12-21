Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию
15:19 21.12.2025 (обновлено: 16:08 21.12.2025)
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова за гостеприимство во время государственного визита в Киргизию. РИА Новости, 21.12.2025
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова за гостеприимство во время государственного визита в Киргизию.
Российский лидер в Санкт-Петербурге отдельно встретился с Жапаровым перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник.
"Хочу вас поблагодарить и за содержание нашей работы в ходе госвизита, и за атмосферу, которая была вами создана. Сейчас есть возможность и на полях сегодняшнего мероприятия поговорить по двусторонним отношениям", - обратился Путин к Жапарову в ходе встречи.
В ноябре президент России посетил Киргизию с государственным визитом и принял участие в саммите ОДКБ.
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество
