https://ria.ru/20251221/putin-2063647830.html
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию - РИА Новости, 21.12.2025
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова за гостеприимство во время государственного визита в Киргизию. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T15:19:00+03:00
2025-12-21T15:19:00+03:00
2025-12-21T16:08:00+03:00
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
санкт-петербург
россия
снг
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063653054_0:229:3154:2004_1920x0_80_0_0_bd897dc121e5ee31ff59a6be241195be.jpg
https://ria.ru/20251221/zhaparov-2063649022.html
киргизия
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063653054_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_2d13926722da8ba8ab441d147f09aa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, владимир путин, садыр жапаров, санкт-петербург, россия, снг, одкб
Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Санкт-Петербург, Россия, СНГ, ОДКБ
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время визита в Киргизию
Путин поблагодарил Жапарова за гостеприимство во время госвизита в Киргизию