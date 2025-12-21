https://ria.ru/20251221/putin-2063641402.html
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:22:00+03:00
владимир путин
политика
россия
санкт-петербург
снг
россия
санкт-петербург
