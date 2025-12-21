Рейтинг@Mail.ru
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 21.12.2025 (обновлено: 14:29 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063641402.html
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений - РИА Новости, 21.12.2025
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:22:00+03:00
2025-12-21T14:29:00+03:00
владимир путин
политика
россия
санкт-петербург
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063620524.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, санкт-петербург, снг
Владимир Путин, Политика, Россия, Санкт-Петербург, СНГ
Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений

Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений и Госсовет по кадрам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит государственные награды, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
"Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по "кадрам", президент вручит государственные награды, откроет новые инфраструктуры в разных регионах", - сообщили в эфире в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Кроме того, в понедельник глава государства примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин пообщается со всеми лидерами, которые приедут в Петербург
Вчера, 11:18
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияСанкт-ПетербургСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала