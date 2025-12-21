https://ria.ru/20251221/putin-2063623345.html
Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге
Президент России Владимир Путин обязательно отдельно пообщается в неформальной обстановке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:39:00+03:00
санкт-петербург
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
снг
политика
