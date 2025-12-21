Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно отдельно пообщается в неформальной обстановке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях традиционной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в эти дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.