Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
11:39 21.12.2025
Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге
Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге
санкт-петербург
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
снг
политика
санкт-петербург, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, снг, политика
Санкт-Петербург, Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, СНГ, Политика
Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге

Песков: Путин обязательно пообщается с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Никол Пашинян во время встречи
Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно отдельно пообщается в неформальной обстановке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях традиционной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в эти дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми, это будет обязательно. Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними общениями. В этом и ценность такого формата", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин пообщается со всеми лидерами, которые приедут в Петербург
