Путин пообщается со всеми лидерами, которые приедут в Петербург
Президент РФ Владимир Путин так или иначе пообщается со всеми лидерами, которые приедут в Санкт-Петербург, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:18:00+03:00
2025-12-21T11:18:00+03:00
2025-12-21T11:18:00+03:00
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
россия
санкт-петербург
политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков
