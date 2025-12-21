Рейтинг@Mail.ru
16:50 21.12.2025
Путин рассказал о темах заседания Высшего совета ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин, открывая в воскресенье заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что на нем будет рассмотрен РИА Новости, 21.12.2025
евразийский экономический союз
россия
санкт-петербург
владимир путин
высший эвразийский экономический совет (веэс)
евразийский экономический союз, россия, санкт-петербург, владимир путин, высший эвразийский экономический совет (веэс)
Евразийский экономический союз, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая в воскресенье заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что на нем будет рассмотрен целый ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС.
"Рад всех вас приветствовать. Сегодня мы по традиции подведем итоги уходящего года, рассмотрим целый ряд подготовленных для нашего утверждения важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС. Конечно же, обсудим и текущие вопросы", - сказал российский лидер.

Заседание стартовало в узком составе, а затем продолжится в расширенном.
Участники заседания в северной столице планируют в понедельник обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
