Путин рассказал о темах заседания Высшего совета ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая в воскресенье заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что на нем будет рассмотрен целый ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС.
"Рад всех вас приветствовать. Сегодня мы по традиции подведем итоги уходящего года, рассмотрим целый ряд подготовленных для нашего утверждения важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС. Конечно же, обсудим и текущие вопросы", - сказал российский лидер.
Заседание стартовало в узком составе, а затем продолжится в расширенном.
Участники заседания в северной столице планируют в понедельник обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.