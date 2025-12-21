Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям - РИА Новости, 21.12.2025
16:39 21.12.2025 (обновлено: 17:21 21.12.2025)
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям

Ученики в школе. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лимит на стоимость подарков учителям до трех тысяч рублей нужно пересмотреть, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке", — рассказала она.

Парламентарий пояснила, что лимит был уместен в начале 2000-х, когда норму только ввели. Сейчас, по ее мнению, это требование устарело и не отвечает экономическим реалиям.

Стоимость подарка для учителя закреплена в статье 575 Гражданского кодекса ("Запрещение дарения"), которая устанавливает лимит в три тысячи рублей.

Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям
2 октября, 03:55
 
