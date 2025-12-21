https://ria.ru/20251221/podarki-2063661417.html
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям
2025-12-21T16:39:00+03:00
2025-12-21T16:39:00+03:00
2025-12-21T17:21:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
подарки
образование - общество
россия
2025
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лимит на стоимость подарков учителям до трех тысяч рублей нужно пересмотреть, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке", — рассказала она.
Парламентарий пояснила, что лимит был уместен в начале 2000-х, когда норму только ввели. Сейчас, по ее мнению, это требование устарело и не отвечает экономическим реалиям.
Стоимость подарка для учителя закреплена в статье 575 Гражданского кодекса ("Запрещение дарения"), которая устанавливает лимит в три тысячи рублей.