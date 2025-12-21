Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 21.12.2025 (обновлено: 19:53 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/peterburg-2063637173.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае - РИА Новости, 21.12.2025
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае
В Петербурге арестовали Альберта Моргана, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Дубае, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:47:00+03:00
2025-12-21T19:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
дубай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063689131_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_0e575fd5b4736e68683dedc3e2b898e2.jpg
https://ria.ru/20251201/ubiystvo-2059015250.html
санкт-петербург
дубай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063689131_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_2f0061469af6f8ecdec034a837e4c495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, дубай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Дубай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в Дубае

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramАльберт Морган, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в Дубае
Альберт Морган, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Альберт Морган, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в Дубае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. В Петербурге арестовали Альберта Моргана, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Дубае, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 ("Убийство") УК России", — говорится в релизе.

В субботу СК заявил о задержании 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 25-летней девушки. Ее тело нашли в отеле в ОАЭ.
По версии следствия, с 17 по 18 декабря мужчина преследовал бывшую возлюбленную. Он нанес жертве не менее 15 ударов колюще-режущим предметом.
Как рассказали позднее РИА Новости в следственных органах, арестованный — бизнесмен из Петербурга, а его экс-пассия работала стюардессой.
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Новый поворот в деле об убийстве питерского криптобизнесмена в Дубае
1 декабря, 18:51
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДубайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала