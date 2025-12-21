В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае

«

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 ("Убийство") УК России", — говорится в релизе.