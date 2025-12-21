https://ria.ru/20251221/peterburg-2063637173.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае - РИА Новости, 21.12.2025
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае
В Петербурге арестовали Альберта Моргана, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Дубае, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:47:00+03:00
2025-12-21T13:47:00+03:00
2025-12-21T19:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
дубай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063689131_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_0e575fd5b4736e68683dedc3e2b898e2.jpg
https://ria.ru/20251201/ubiystvo-2059015250.html
санкт-петербург
дубай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063689131_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_2f0061469af6f8ecdec034a837e4c495.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, дубай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Дубай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в Дубае