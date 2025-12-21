Путин расскажет коллегам по ЕАЭС о положении на фронтах, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расскажет коллегам по Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС) о положении на фронтах, мирном процессе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент использует каждую возможность встречи со своими коллегами с тем, чтобы проинформировать их о положении дел на фронтах, хотя он достаточно подробно это сделал на "Прямой линии"... в тех деталях, может быть, которые не предназначены для широкой аудитории. И, конечно же, поделиться соображениями о том, как развивается мирный процесс, процесс переговоров и так далее", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге планируют в понедельник обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.