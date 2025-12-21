https://ria.ru/20251221/peskov-2063619055.html
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:06:00+03:00
2025-12-21T11:06:00+03:00
2025-12-21T11:15:00+03:00
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге
Песков: Путин проведет двусторонние встречи с Лукашенко и Жапаровым в Петербурге