Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге
11:06 21.12.2025 (обновлено: 11:15 21.12.2025)
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 21.12.2025
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
садыр жапаров
россия
киргизия
Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Киргизия
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это и саммит ЕАЭС с повесткой дня, с документами, с серьезными обсуждениями. Ему будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента. Это встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков журналистам.
Санкт-ПетербургДмитрий ПесковВладимир ПутинСадыр ЖапаровРоссияКиргизия
 
 
