Дмитриев по возвращении из США доложит об итогах переговоров, заявил Ушаков
10:59 21.12.2025 (обновлено: 11:03 21.12.2025)
Дмитриев по возвращении из США доложит об итогах переговоров, заявил Ушаков
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 21.12.2025
сша
кирилл дмитриев
юрий ушаков
россия
москва
Новости
сша, кирилл дмитриев, юрий ушаков, россия, москва
США, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Россия, Москва
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по возвращении в Москву доложит о результатах переговоров с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас Дмитриев в Майами, он встречается с рядом коллег там. Вернется в Москву - доложит, поговорим с ним", - сказал Ушаков журналистам.
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
© 2025 МИА «Россия сегодня»
