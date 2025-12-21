Дмитриев по возвращении из США доложит об итогах переговоров, заявил Ушаков

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по возвращении в Москву доложит о результатах переговоров с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.