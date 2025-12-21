Пашинян сообщил о консенсусе по вопросам регулирования электронной торговли

С.-Петербург, 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках ЕАЭС достигнут консенсус по ключевым вопросам регулирования электронной торговли.

Он считает также, что значительный мультипликативный эффект и вклад в экономику стран ЕАЭС оказывает сфера туризма и принятая концепция развития туризма придаст новый импульс увеличению взаимного туристического потока.