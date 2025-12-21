Пашинян сообщил о консенсусе по вопросам регулирования электронной торговли

С.-Петербург, 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках ЕАЭС достигнут консенсус по ключевым вопросам регулирования электронной торговли.
"Не менее значимым направлением является цифровизация. Сегодня устойчивое развитие невозможно без внедрения цифровых технологий, которые формируют прочную основу, в том числе и для электронной торговли. В этом смысле, в этом году достигнут консенсус по ключевым вопросам регулирования электронной торговли. Согласованные решения создают основу для унифицированного, но при этом гибкого подхода. Ряд механизмов уже имплементируется, создавая предсказуемые условия для участников рынка", - заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Он добавил, что ключевым практическим направлением интеграции в текущем году стало повышение прозрачности и прослеживаемости движения товаров. "Развитие систем маркировки в сочетании с необходимой цифровой интеграцией фискальных систем государств-членов способствует повышению эффективности налогового администрирования и снижению теневого оборота. Эти меры направлены на обеспечение добросовестной конкуренции и защиту внутреннего рынка ЕАЭС при одновременном снижении администрированной нагрузки на бизнес", - заявил Пашинян.
Он считает также, что значительный мультипликативный эффект и вклад в экономику стран ЕАЭС оказывает сфера туризма и принятая концепция развития туризма придаст новый импульс увеличению взаимного туристического потока.