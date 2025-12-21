Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о важности разграничения нацмеханизмов в ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
19:32 21.12.2025
Пашинян заявил о важности разграничения нацмеханизмов в ЕАЭС
Пашинян заявил о важности разграничения нацмеханизмов в ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности четкого разграничения сфер применения национальных механизмов в рамках ЕАЭС. РИА Новости, 21.12.2025
в мире
армения
санкт-петербург
никол пашинян
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
армения
санкт-петербург
в мире, армения, санкт-петербург, никол пашинян, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
В мире, Армения, Санкт-Петербург, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Пашинян заявил о важности разграничения нацмеханизмов в ЕАЭС

Пашинян заявил о важности разграничения сфер применения нацмеханизмов в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности четкого разграничения сфер применения национальных механизмов в рамках ЕАЭС.
"Сегодня мы формируем ориентиры дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, опираясь на достигнутые результаты. И на данном этапе принципиально важно обеспечить четкое разграничение сфер применения национальных механизмов и сфер, в которых сохраняется приоритет национальных компетенций и суверенных решений, что обеспечит устойчивость интеграционных процессов", - заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Он добавил также, что обеспечение беспрепятственного функционирования внутреннего рынка является одной из приоритетных задач интеграции. "Это означает последовательное устранение барьеров, цифровизацию и упрощение регуляторных процедур, а также создание равных условий для всех участников экономического процесса. Убежден, что комиссии (Евразийской экономической комиссии – ред.) совместно с правительствами государств-членов нужно продолжать решать чувствительные вопросы через выработку взаимоприемлемых договоренностей", - заявил Пашинян.
Он добавил, что функционирование единого рынка услуг повышает качество и конкурентоспособность поставщиков, упрощает процедуры и создает более благоприятные условия для ведения бизнеса. "Считаем, что развитие этого направления должно идти более динамично, поскольку оно напрямую влияет на экономический рост государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул Пашинян.
В миреАрменияСанкт-ПетербургНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
