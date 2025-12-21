Рейтинг@Mail.ru
18:51 21.12.2025 (обновлено: 19:16 21.12.2025)
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита в Армиению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за разблокировку транзита грузов в Армению через азербайджанскую территорию и создание условий для двусторонней торговли.
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Пашинян в контексте мирного процесса с Азербайджаном отметил перспективы развития торгово-логистического сотрудничества на основе принципов взаимности, равноправия, а также суверенитета и национальных юрисдикций. По его мнению, происходящие в данном контексте благоприятные и конструктивные изменения создают новые возможности для всех стран большого региона, способствуя укреплению экономической устойчивости и расширению региональных коммуникаций.
"В этой связи выражаю признательность президенту Азербайджанской Республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли. Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС
