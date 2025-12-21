Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита в Армиению

C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за разблокировку транзита грузов в Армению через азербайджанскую территорию и создание условий для двусторонней торговли.