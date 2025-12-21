Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Слабо возмущённое Солнце и такая же геомагнитная обстановка ожидают землян в воскресенье, Слабо возмущённое Солнце и такая же геомагнитная обстановка ожидают землян в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Космическая погода 21 декабря 2025 года — СЛАБО ВОЗМУЩЕННАЯ ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — возможны возмущения. Вспышечная активность — слабо повышенная без рисков для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что наблюдаемое незначительное усиление вспышечной активности сконцентрировано преимущественно на левом (восточном) краю Солнца, где сформировалось несколько небольших активных областей. Вчера на Солнце произошли 9 вспышек, в том числе одна уровня M (сильная). При этом риски крупных вспышек сейчас отсутствуют, уточнили в Лаборатории.