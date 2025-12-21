Рейтинг@Mail.ru
12:06 21.12.2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в воскресенье
российская академия наук, вспышки на солнце , солнце, земля, астрономия
Наука, Российская академия наук, Вспышки на Солнце , Солнце, Земля, Астрономия
Солнце в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Слабо возмущённое Солнце и такая же геомагнитная обстановка ожидают землян в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 21 декабря 2025 года — СЛАБО ВОЗМУЩЕННАЯ ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — возможны возмущения. Вспышечная активность — слабо повышенная без рисков для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что наблюдаемое незначительное усиление вспышечной активности сконцентрировано преимущественно на левом (восточном) краю Солнца, где сформировалось несколько небольших активных областей. Вчера на Солнце произошли 9 вспышек, в том числе одна уровня M (сильная). При этом риски крупных вспышек сейчас отсутствуют, уточнили в Лаборатории.
Учёные рассказали, что геомагнитная активность сейчас слабо повышена из-за вариаций скорости солнечного ветра, из-за чего в течение суток возможны кратковременные геомагнитные возмущения. На следующей неделе, начиная с 22-23 декабря, возможно воздействие на планету корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце.
НаукаРоссийская академия наукВспышки на СолнцеСолнцеЗемляАстрономия
 
 
