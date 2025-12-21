Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан предложил странам ЕАЭС развивать совместные проекты кооперации - РИА Новости, 21.12.2025
20:21 21.12.2025
Узбекистан предложил странам ЕАЭС развивать совместные проекты кооперации
Узбекистан предложил странам ЕАЭС развивать совместные проекты кооперации
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Узбекистан предлагает странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформировать совместный перечень проектов в промышленной кооперации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В апреле республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации. Необходимо совместно сформировать перечень проектов в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, химической и других отраслях", - сказал Мирзиёев, на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе.
По его оценке, в связи с вступлением Узбекистана в ЕАБР (Евразийский банк развития), "целесообразно вместе определить стратегические направления партнёрства и разработать дорожную карту, охватывающую приоритетные инфраструктурные и зелёные проекты, а также поддержку малого и среднего бизнеса".
"Убеждены, что банк может стать не только источником финансирования, но и катализатором привлечения инвестиций в интеграционные проекты", - отметил президент Узбекистана.
