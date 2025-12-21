Узбекистан активно участвует в ключевых форматах ЕАЭС, сообщил Мирзиёев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Узбекистан активно участвует в ключевых форматах Евразийского экономического союз (ЕАЭС), внешнеторговый оборот страны с объединением вырос почти вдвое, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

"Приветствуем решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информацией о товарах, транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС. Уверены, трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры", - добавил узбекистанский лидер.