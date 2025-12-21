Узбекистан активно участвует в ключевых форматах ЕАЭС, сообщил Мирзиёев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Узбекистан активно участвует в ключевых форматах Евразийского экономического союз (ЕАЭС), внешнеторговый оборот страны с объединением вырос почти вдвое, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.
"Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос почти вдвое. Особенно важно, что в структуре экономических связей растёт доля продукции высокой добавленной стоимости, а расширение кооперационных проектов демонстрирует устойчивую динамику. Это отражает реальный интерес наших партнёров к укреплению производственных цепочек. Узбекистан активно участвует в ключевых евразийских форматах" - сказал Мирзиёев, на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе.
Президент Узбекистана напомнил, что республика совместно с Евразийской экономической комиссией реализует трёхлетний план, включающий порядка 40 конкретных мероприятий в сферах торговли, промышленности, финансов, агрокомплекса и транспорта. В частности, пятое заседание совместной рабочей группы запланировано в 2026 году в Ташкенте. "Мы также участвуем в отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли, цифровизации грузоперевозок и в борьбе с климатическими изменениями", - отметил Мирзиёев.
"Приветствуем решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информацией о товарах, транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС. Уверены, трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры", - добавил узбекистанский лидер.