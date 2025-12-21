Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/minprosveschenie-2063585208.html
Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год
Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год - РИА Новости, 21.12.2025
Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год
Празднование Нового года в школах предусматривает различные форматы, в том числе тематические открытые уроки, окончательное решение о ходе проведения подобных... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T02:06:00+03:00
2025-12-21T02:06:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058946960_0:201:3098:1944_1920x0_80_0_0_559faf4f7cf780d38ee67ca0ce592b63.jpg
https://ria.ru/20251220/puteshestvie-2063469815.html
https://ria.ru/20251219/moskva-2063085333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058946960_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3cdabf67e8d9bd3ba98b152f16e3d5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), школа
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Школа
Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год

РИА Новости: празднование Нового года в школах предусматривает открытые уроки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНа площадке проекта "Зима в Москве" в Коломенском
На площадке проекта Зима в Москве в Коломенском - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
На площадке проекта "Зима в Москве" в Коломенском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Празднование Нового года в школах предусматривает различные форматы, в том числе тематические открытые уроки, окончательное решение о ходе проведения подобных мероприятий в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В преддверии Нового года в школах всех регионов России пройдут традиционные праздничные мероприятия. Минпросвещения России обращает внимание, что решение о формате их проведения в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов", - говорится в сообщении.
Экскурсия в тереме Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят отправиться в путешествие на Новый год
Вчера, 07:46
Уточняется, что празднование Нового года предусматривает различные форматы, в том числе тематические открытые уроки, классные часы, посещение театрализованных постановок и иные мероприятия.
"Главными приоритетами являются безопасность детей и соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Мероприятия должны быть организованы с учетом всех правил безопасности", - отметили в министерстве, добавив, что общей задачей является создание таких условий, чтобы этот праздник запомнился школьникам.
Новогодние украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве
19 декабря, 03:07
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Школа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала