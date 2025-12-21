Стало известно, как школы смогут отпраздновать Новый год

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Празднование Нового года в школах предусматривает различные форматы, в том числе тематические открытые уроки, окончательное решение о ходе проведения подобных мероприятий в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.