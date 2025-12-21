Рейтинг@Mail.ru
Маск согласился, что ястребы пытаются подорвать усилия США по Украине - РИА Новости, 21.12.2025
04:46 21.12.2025
Маск согласился, что ястребы пытаются подорвать усилия США по Украине
Маск согласился, что ястребы пытаются подорвать усилия США по Украине
Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что ястребы из глубинного государства и их РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T04:46:00+03:00
2025-12-21T04:46:00+03:00
Маск согласился, что ястребы пытаются подорвать усилия США по Украине

Маск согласился с Габбард, что дипстейт стремится подорвать мирные переговоры

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что ястребы из глубинного государства и их СМИ стремятся подорвать усилия президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине.
Ранее Габбард в соцсети X опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря, 18:44
10 декабря, 18:44
"Именно", - написал Маск в X, комментируя публикацию Габбард.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ
"Нас остановили". В США забили тревогу из-за шага России по Украине
Вчера, 01:16
Вчера, 01:16
 
