Посол Малайзии в России оценил российские регионы
Туризм
 
07:16 21.12.2025
Посол Малайзии в России оценил российские регионы
Посол Малайзии в России оценил российские регионы
Посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай рассказал РИА Новости, что за время, проведенное в стране, посетил и оценил ее регионы от Кавказа до Дальнего Востока. РИА Новости, 21.12.2025
Дарья Буймова
Посол Малайзии в России оценил российские регионы

РИА Новости: послу Малайзии понравилось в Дагестане и Владивостоке

© РИА Новости / Владимир Песня
Дагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Дагестан. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай рассказал РИА Новости, что за время, проведенное в стране, посетил и оценил ее регионы от Кавказа до Дальнего Востока.
Он отметил, что в России, крупнейшей стране мира, каждый регион – как отдельная страна сам по себе.
"Из того, что мне довелось увидеть, разумеется, было интересно съездить в Дагестан. Побывать на Кавказе, где большинство населения – мусульмане. Я также бывал в Архангельске. Там, в Арктике, иные впечатления. Были еще Владивосток, Казань. Все они оставили разные воспоминания", - сказал дипломат.
По его словам, в России остается еще много мест, которые он хотел бы увидеть, в том числе озеро Байкал.
