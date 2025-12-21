https://ria.ru/20251221/malayziya-2063599350.html
Посол Малайзии в России оценил российские регионы
Посол Малайзии в России оценил российские регионы - РИА Новости, 21.12.2025
Посол Малайзии в России оценил российские регионы
Посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай рассказал РИА Новости, что за время, проведенное в стране, посетил и оценил ее регионы от Кавказа до Дальнего Востока. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:16:00+03:00
2025-12-21T07:16:00+03:00
2025-12-21T07:16:00+03:00
туризм
россия
кавказ
малайзия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968568592_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_84641bb9f45c38df083d1c07f6f10880.jpg
https://ria.ru/20251221/malajzija-2063598895.html
https://ria.ru/20251221/malayziya-2063598494.html
россия
кавказ
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968568592_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_d8bdd901ff092a4492af72f5ef1a55d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кавказ, малайзия, туризм
Туризм, Россия, Кавказ, Малайзия, Туризм
Посол Малайзии в России оценил российские регионы
РИА Новости: послу Малайзии понравилось в Дагестане и Владивостоке