19:32 21.12.2025
Лукашенко отметил роль ЕАЭС в укреплении экономик стран на фоне санкций
белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Белоруссия, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко отметил роль ЕАЭС в укреплении экономик стран на фоне санкций

Лукашенко: ЕАЭС приумножил значение для укрепления экономического потенциала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях внешнего давления ЕАЭС приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников союза.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Подводя итоги реализации стратегических направлений развития (евразийской – ред.) экономической интеграции (до 2025 года – ред.), можно с уверенностью сказать, что в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.
По его словам, в 2020-2024 годах ВВП ЕАЭС вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - на 10%, уровень безработицы в союзе снизился до 3%. "В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "во всех государствах-членах растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы". "За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской экономической интеграции", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что в новой пятилетке усилия стран ЕАЭС следует сосредоточить на формировании общего пространства кооперационного взаимодействия и активизации процессов технологического развития. "Очевидно, что индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу. Уверен, мы готовы к реализации конкретных кооперационных проектов в ключевых отраслях и технологических сферах", - подчеркнул он. Лукашенко добавил, что растет интерес со стороны реального сектора экономики к предложенным в рамках ЕАЭС инструментам финансовой поддержки.
Лукашенко также заявил, что нужно настойчиво добиваться эффективной и слаженной работы внутреннего рынка ЕАЭС в интересах экономик государств-членов. "Рассчитываем на дальнейшие шаги по направлению к общему биржевому товарному рынку ЕАЭС", - сказал он. Лукашенко назвал ключевой тему цифровизации, прежде всего, цифровой подписи, особенно в контексте осуществления госзакупок.
БелоруссияСанкт-ПетербургАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
