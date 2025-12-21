Лукашенко отметил роль ЕАЭС в укреплении экономик стран на фоне санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях внешнего давления ЕАЭС приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников союза.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге

"Подводя итоги реализации стратегических направлений развития (евразийской – ред.) экономической интеграции (до 2025 года – ред.), можно с уверенностью сказать, что в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС

По его словам, в 2020-2024 годах ВВП ЕАЭС вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - на 10%, уровень безработицы в союзе снизился до 3%. "В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "во всех государствах-членах растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы". "За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской экономической интеграции", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что в новой пятилетке усилия стран ЕАЭС следует сосредоточить на формировании общего пространства кооперационного взаимодействия и активизации процессов технологического развития. "Очевидно, что индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу. Уверен, мы готовы к реализации конкретных кооперационных проектов в ключевых отраслях и технологических сферах", - подчеркнул он. Лукашенко добавил, что растет интерес со стороны реального сектора экономики к предложенным в рамках ЕАЭС инструментам финансовой поддержки.