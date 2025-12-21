Рейтинг@Mail.ru
В ЕАЭС есть над чем работать для комфорта граждан, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
19:12 21.12.2025 (обновлено: 19:42 21.12.2025)
В ЕАЭС есть над чем работать для комфорта граждан, заявил Лукашенко
В ЕАЭС есть над чем работать для комфорта граждан, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
В ЕАЭС есть над чем работать для комфорта граждан, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС есть над чем работать в плане обеспечения комфортной среды для граждан, включая отсутствие очередей... РИА Новости, 21.12.2025
в мире, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
В ЕАЭС есть над чем работать для комфорта граждан, заявил Лукашенко

Лукашенко: в ЕАЭС есть работа по обеспечению комфортной среды для граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС есть над чем работать в плане обеспечения комфортной среды для граждан, включая отсутствие очередей на границе, доступность мобильной связи в роуминге и отсутствие ограничений в использовании платежных средств.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в ЕАЭС
Вчера, 17:11
"В текущем году (в год председательства Белоруссии в ЕАЭС – ред.) мы постарались наполнить повестку нашего взаимодействия вопросами гуманитарной и социальной направленности. Утверждены основные направления экономического сотрудничества в области спорта. Сегодня примем концепцию развития туризма. В будущем предлагаем уделить пристальное внимание взаимовыгодному сотрудничеству в области здравоохранения, образования, культуры, информационного взаимодействия. Главное в нашей работе – формирование комфортной среды для граждан", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.
Он подчеркнул, что "сила союза проявляется в простых и понятных людям вещах". "В отсутствии очередей на границе, возможности беспрепятственного получения образования и признании документов о квалификации, доступности медицинской помощи и мобильной связи в роуминге, способности без неоправданных ограничений использовать традиционные платежные средства. И здесь нам еще есть над чем работать", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко отметил, что не все из обозначенного в программе белорусского председательства успели выполнить. "Я уверен, что то, что нам полезно, будет востребовано и будущим председательством, которое переходит Казахстану", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко заявил о важности торговли стран ЕАЭС со странами Азии и Африки
Вчера, 18:55
 
В миреБелоруссияСанкт-ПетербургАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
