В ЕАЭС есть над чем работать для комфорта граждан, заявил Лукашенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС есть над чем работать в плане обеспечения комфортной среды для граждан, включая отсутствие очередей на границе, доступность мобильной связи в роуминге и отсутствие ограничений в использовании платежных средств.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге

"В текущем году (в год председательства Белоруссии ЕАЭС – ред.) мы постарались наполнить повестку нашего взаимодействия вопросами гуманитарной и социальной направленности. Утверждены основные направления экономического сотрудничества в области спорта. Сегодня примем концепцию развития туризма. В будущем предлагаем уделить пристальное внимание взаимовыгодному сотрудничеству в области здравоохранения, образования, культуры, информационного взаимодействия. Главное в нашей работе – формирование комфортной среды для граждан", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.

Он подчеркнул, что "сила союза проявляется в простых и понятных людям вещах". "В отсутствии очередей на границе, возможности беспрепятственного получения образования и признании документов о квалификации, доступности медицинской помощи и мобильной связи в роуминге, способности без неоправданных ограничений использовать традиционные платежные средства. И здесь нам еще есть над чем работать", - подчеркнул белорусский президент.