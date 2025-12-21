https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063682385.html
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции
План развития евразийской интеграции до 2030 года и на перспективу до 2045 года планируется подписать в воскресенье, сообщил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:07:00+03:00
2025-12-21T19:07:00+03:00
2025-12-21T20:17:00+03:00
белоруссия
санкт-петербург
минск
александр лукашенко
евразийский экономический союз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691453_0:237:2048:1389_1920x0_80_0_0_d1dae604b30cbe9a6e5d784df0d06fdf.jpg
https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063668207.html
белоруссия
санкт-петербург
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691453_0:220:2048:1756_1920x0_80_0_0_edad8196416804ad0efd30b07425f0a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, санкт-петербург, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика
Белоруссия, Санкт-Петербург, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Экономика
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции
Лукашенко: план развития евразийской интеграции до 2030 г подпишут в воскресенье