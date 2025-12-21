Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции - РИА Новости, 21.12.2025
19:07 21.12.2025 (обновлено: 20:17 21.12.2025)
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции
белоруссия, санкт-петербург, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика
Белоруссия, Санкт-Петербург, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Экономика
Лукашенко сообщил о скором подписании плана евразийской интеграции

Лукашенко: план развития евразийской интеграции до 2030 г подпишут в воскресенье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. План развития евразийской интеграции до 2030 года и на перспективу до 2045 года планируется подписать в воскресенье, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Сегодня будет подписан план мероприятий по реализации задач декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. То, что на форуме в Минске мы называли планом действий ЕАЭС-2.0", - сказал Лукашенко на заседании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
