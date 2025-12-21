Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил вклад цифровой среды в развитие экономик стран ЕАЭС
18:57 21.12.2025
Лукашенко оценил вклад цифровой среды в развитие экономик стран ЕАЭС
Лукашенко оценил вклад цифровой среды в развитие экономик стран ЕАЭС
экономика
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
евразийский экономический союз
белоруссия
санкт-петербург
экономика, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко оценил вклад цифровой среды в развитие экономик стран ЕАЭС

Лукашенко: цифровая среда должна вносить вклад в развитие экономик стран ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Цифровая среда должна вносить вклад в развитие экономик стран ЕАЭС, а не создавать барьеры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
По его словам, под пристальным вниманием весь год были вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли и развитию современных товаропроизводящих каналов.
"Цифровая среда должна вносить ощутимый вклад в конкурентоспособность наших экономик, а не создавать дополнительные барьеры внутри союза", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в ЕАЭС
Вчера, 17:11
 
Экономика Белоруссия Санкт-Петербург Александр Лукашенко Евразийский экономический союз
 
 
