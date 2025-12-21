Лукашенко назвал ЕАЭС полюсом экономического объединения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. ЕАЭС состоялся, растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с Союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль объединения как полюса экономического объединения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.