Лукашенко назвал ЕАЭС полюсом экономического объединения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. ЕАЭС состоялся, растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с Союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль объединения как полюса экономического объединения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Сегодня по сложившейся традиции мы встречаемся накануне Нового года в широком кругу единомышленников в гостеприимной северной столице, подводим итоги сотрудничества, актуализируем задачи на перспективу. Подобные традиции красноречиво говорят о том, что наш Союз состоялся… Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с нашим Союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения при всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе", - сказал Лукашенко на заседании.