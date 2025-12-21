https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063678158.html
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, сообщила пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 21.12.2025
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
Эйсмонт: Лукашенко привез Путину в подарок картину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
«
"В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России
. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли", - сказала Эйсмонт телеканалу "Первый канал".
В сюжете телеканала уточняется, что речь идет о картине с видами Валаама.
Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины, а также видеокадры общения президентом Белоруссии и России перед картиной.
В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко
планирует лично передать российскому президенту подарок на его день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, – масштабную картину с пейзажами Валаама
. Глава белорусского государства тогда подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, но не передал его во время проходившего в те дни саммита СНГ
в Душанбе
.
Эйсмонт подчеркивала, что "это достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым". По ее словам, "на этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама".
Лукашенко 1-3 августа посетил Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате.