Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

« "В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России . Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли", - сказала Эйсмонт телеканалу "Первый канал".

В сюжете телеканала уточняется, что речь идет о картине с видами Валаама.

Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины, а также видеокадры общения президентом Белоруссии и России перед картиной.

Душанбе. В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко планирует лично передать российскому президенту подарок на его день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, – масштабную картину с пейзажами Валаама . Глава белорусского государства тогда подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, но не передал его во время проходившего в те дни саммита СНГ

Эйсмонт подчеркивала, что "это достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым". По ее словам, "на этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама".