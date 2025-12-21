Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 21.12.2025 (обновлено: 22:01 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063678158.html
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину - РИА Новости, 21.12.2025
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, сообщила пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:35:00+03:00
2025-12-21T22:01:00+03:00
россия
александр лукашенко
владимир путин
санкт-петербург
белоруссия
снг
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063708143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_709bb3b74c9a49f70a27f69209f17095.jpg
https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063668207.html
https://ria.ru/20251221/putin-2063660459.html
россия
санкт-петербург
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подарок Путину от Лукашенко
Подарок Путину от Лукашенко.
2025-12-21T18:35
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063708143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_460157d6c9d1d2bf2a9fa917c81fd782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр лукашенко, владимир путин, санкт-петербург, белоруссия, снг, политика
Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Белоруссия, СНГ, Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину

Эйсмонт: Лукашенко привез Путину в подарок картину

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
«
"В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли", - сказала Эйсмонт телеканалу "Первый канал".
В сюжете телеканала уточняется, что речь идет о картине с видами Валаама.
Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины, а также видеокадры общения президентом Белоруссии и России перед картиной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в ЕАЭС
Вчера, 17:11
В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко планирует лично передать российскому президенту подарок на его день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, – масштабную картину с пейзажами Валаама. Глава белорусского государства тогда подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, но не передал его во время проходившего в те дни саммита СНГ в Душанбе.
Эйсмонт подчеркивала, что "это достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым". По ее словам, "на этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама".
Лукашенко 1-3 августа посетил Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин отметил теплоту, с которой Лукашенко говорит о России
Вчера, 16:35
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСанкт-ПетербургБелоруссияСНГПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала